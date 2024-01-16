Inauguración de Pantalla IMPO

Asimismo, promueve la convivencia y la reapropiación del espacio público por parte de la ciudadanía, mediante la realización y transmisión de eventos abiertos en la vía pública. Desde sus inicios, en 2011 el objetivo fue trascender el concepto tradicional de pantalla callejera para convertirse en un medio capaz de acercar contenidos de interés público a miles de personas diariamente.

A lo largo de estos años, Pantalla IMPO ha acompañado la misión institucional de IMPO vinculada a la divulgación de la normativa nacional, incorporando además contenidos informativos, culturales y de entretenimiento, así como transmisiones especiales de relevancia social y cultural.

Este lunes 8 de junio a las 19 h, en la Sala Felisberto Hernández, se realizará el evento oficial de presenación de la nueva Pantalla IMPO.