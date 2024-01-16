IMPO presente en la Expo Uruguay Sostenible

En el marco del mes del Medio Ambiente, IMPO – Centro de Información Oficial participa en la Expo Uruguay Sostenible, organizada por el Ministerio de Ambiente, la misma se desarrollará en el Antel Arena del 11 al 14 de junio.

Para esta instancia, IMPO pone a disposición de la ciudadanía la Base de Derecho Ambiental, la base de información normativa más completa del país en esta materia, que reúne más de un siglo de legislación nacional.

La información se encuentra clasificada, tematizada y permanentemente actualizada por los técnicos del Banco de Datos de IMPO. El acceso se realiza a través de interfaces de búsqueda simples y amigables, favoreciendo una consulta ágil, rápida y precisa.

Base de Derecho Ambiental

→ https://impo.com.uy/base-tematica/derechoambiental

Contenido: normas generales / competencia / agua / aire y atmósfera / áreas protegidas / biodiversidad / cambio climático / contaminación acústica (ruido) / costas / energía / gestión ambiental / residuos / suelo / sustancias peligrosas.

En esta oportunidad, un equipo de técnicos especialistas en Derecho del Banco de Datos de IMPO presentará el funcionamiento y las principales herramientas de la Base de Derecho Ambiental.

De esta manera, IMPO – Centro de Información Oficial reafirma su compromiso con el servicio público, el acceso a la información y la promoción de los derechos humanos vinculados a la comunicación, la información y la cultura.