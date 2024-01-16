Marcha del Silencio Pantalla IMPO

Miércoles 20 de Mayo de 2026 | 19.00 hs.

Frente a la sede de IMPO. 18 de Julio 1373.

Este miércoles 20 de mayo, Pantalla IMPO se suma a la realización de la 31ª Marcha del Silencio. Desde las 19.00 h., en paralelo a la realización de la misma, Pantalla IMPO emite las fotografías y los nombres de los detenidos desaparecidos en Uruguay.

La 31ª Marcha del Silencio organizada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se desarrolla en esta oportunidad bajo la consigna: «30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?».

Esta iniciativa se enmarca en el contexto de las actividades de promoción cultural de IMPO, que apuntan a hacer realidad el derecho ciudadano a la libertad de expresión, la información, la comunicación y la cultura.

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