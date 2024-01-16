IMPO – Centro de Información Oficial y la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo (AUCE) presentaron “El lenguaje claro como política de comunicación institucional”. La actividad tuvo lugar este martes 16 de setiembre en la Sala Felisberto Hernández.

Ambas instituciones, con reconocida trayectoria en la promoción del lenguaje claro, se unieron para difundir los avances sobre el tema. En la ocasión, abrieron el evento el director general de IMPO, Lic. Miguel Lorenzoni Herrera, y la presidenta de AUCE, Martina Gancio.

El director de IMPO destacó el trabajo que desde 2011 viene desarrollando la institución a través del programa Lenguaje Ciudadano, que busca acercar la normativa a la ciudadanía usando el lenguaje coloquial.

El encuentro contó con la participación especial de la Dra. Nuria Gómez Belart (Argentina), quien brindó una clase magistral sobre el lenguaje claro como política de comunicación institucional.

En la ocasión presentó el libro Perdidos en el laberinto de las palabras. Dicho libro se puede descargar gratis en formato e-pub en la Librería Digital IMPO .

A lo largo de las presentaciones se hizo hincapié en la falta de claridad en los textos legislativos, administrativos o judiciales, lo que dificulta el ejercicio pleno de derechos y deberes. Y se resaltó que el lenguaje claro es un estilo de comunicación que facilita la vida cotidiana, amplía la libertad de acción de las personas y fortalece la democracia.