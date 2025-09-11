Perdidos en el laberinto de las palabras propone leer los textos administrativos como sistemas de organización verbal donde cada forma gramatical —y, en especial, cada forma verbal— tiene consecuencias discursivas, políticas y jurídicas. En lugar de atacar síntomas aislados, este enfoque busca comprender la arquitectura completa del discurso institucional: sus pasajes, sus bifurcaciones, sus zonas de sombra y sus umbrales de sentido. No se trata de simplificar el laberinto, sino de recorrerlo con otro mapa, uno que permita reconocer sus patrones, detectar sus puntos ciegos y abrir salidas allí donde todo parece clausurado.

A lo largo de sus capítulos, se analizan fenómenos recurrentes en la escritura administrativa: la despersonalización sintáctica y pragmática, el uso de formas pasivas, causativas o modales que alteran la fuerza del mandato, la omisión del agente o la dispersión de la responsabilidad en la trama oracional. También se abordan los efectos de estas elecciones sobre la accesibilidad, la comprensión y la ejecutabilidad del texto. Desde las estructuras oracionales hasta la macroorganización del contenido, cada elemento se considera en función de su impacto institucional.

Este libro está pensado para quienes escriben, corrigen, gestionan o diseñan comunicación pública. La mirada que propone puede aplicarse a expedientes, resoluciones, juras, escrituras, contratos, actas, formularios y también a cualquier texto en el que el Estado deba decir algo que afecte la vida de las personas. Salir del laberinto, en este caso, implica transformar su trazado. Comprender su estructura es el primer paso para reescribirlo de forma más habitable, más justa y más clara. Porque escribir con claridad no es apenas una estrategia retórica: es una forma concreta de cuidar, de asumir y de responder.