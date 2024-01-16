IMPO visita la Embajada de Francia

Este viernes 3 de octubre, una delegación de IMPO visitó la Embajada de Francia con el objetivo de presentar la Base de Derecho Ambiental, una herramienta disponible para consulta pública, que contiene información clasificada, tematizada y permanentemente actualizada por los técnicos del Banco de Datos de IMPO.

En el encuentro participaron el Gerente General interino de IMPO, Lucas Rodríguez y los técnicos especialistas Laura Dotti y Juan Pablo Grasso.

La delegación fue recibida por las representantes de la Embajada de Francia: Camille Sansberro, Encargada de Cooperación Científica y Universitaria; y Laurence Arnoux, Consejera de Cooperación y de Acción Cultural.

Esta instancia reafirma el compromiso de IMPO con la difusión del conocimiento jurídico y la cooperación internacional en temas ambientales.

Accedé a la Base de Derecho Ambiental → impo.com.uy/base-tematica/derechoambiental