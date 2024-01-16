Infancias al Teatro

El pasado viernes 1° de agosto, se llevó a cabo en el Auditorio Nacional Adela Reta el lanzamiento de la iniciativa Infancias al Teatro, impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el marco de la celebración del Día de la Niñez. En la jornada participaron el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el presidente del SODRE Luis Pérez Aquino, el Gerente General (i) de IMPO Lucas Rodríguez Berrospe y la Country Manager de GCN UY, Magdalena Mutio.

La propuesta busca acercar el teatro y la cultura a niñas, niños y adolescentes que habitualmente no acceden a este tipo de experiencias, promoviendo el disfrute del arte como un derecho fundamental. En esta ocasión se presentará el lunes 18 de agosto, a las 14 h. la obra “Superniña”, del reconocido autor uruguayo Roy Berocay, una historia con fuerte contenido educativo y una clara perspectiva de género, que invita a reflexionar sobre la igualdad desde la infancia.

Disfrutarán de la obra, niñas y niños de centros educativos y sociales vinculados a ANEP, MIDES, INAU y el Hospital Pereira Rossell.