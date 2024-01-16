Infancias al Teatro

Niñas y niños de centros educativos y sociales vinculados a ANEP, Mides, INAU y al Hospital Pereira Rossell, asistieron este lunes 18 de agosto al Auditorio Nacional Adela Reta, disfrutaron de la obra Superniña, de escritor uruguayo Roy Berocay.

La propuesta «Infancias al Teatro», que surge en el marco del día de la infancia, busca acercar el teatro y la cultura a quienes habitualmente no acceden a este tipo de experiencias, promoviendo el disfrute del arte como un derecho fundamental.

En la ocasión estuvieron presentes autoridades del MEC, SODRE, ANEP, MIDES, INAU, IMPO y GDN UY.