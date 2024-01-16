Licitación Pública Nº 01/2025

DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES – IMPO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01 – 2025

OBJETO: Convocatoria a interesados en prestar servicios de: Impresión, encuadernación, embalaje, depósito y entrega de libros educativos para el Consejo de Educación Inicial y Primaria.

ACTO DE APERTURA: Lunes 18 de Agosto de 2025, hora 13:00, según Pliego Particular.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DEPÓSITO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Lunes 18 de agosto de 2025, hora 12:00, según Pliego Particular.

Descargar Pliegos:

AVISO – LICITACIÓN PÚBLICA 01-2025

PLIEGO GENERAL LICITACIÓN PÚBLICA 01-25

PLIEGO PARTICULAR LICITACIÓN 1-25

2.14.0.0

2.14.0.0