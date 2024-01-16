Inauguración de Pantalla IMPO

Pantalla IMPO cumple 15 años brindando un servicio público a la ciudadanía. A través de la emisión de contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento, contribuye al ejercicio del derecho humano a la información, la comunicación y la cultura.

Asimismo, promueve la convivencia y la reapropiación del espacio público mediante la realización y transmisión de eventos abiertos a la comunidad.

Desde su creación, en 2011, el proyecto se propuso trascender el concepto tradicional de pantalla callejera para convertirse en un medio capaz de acercar contenidos de interés público a miles de personas cada día.

A lo largo de estos años, Pantalla IMPO ha acompañado la misión institucional de IMPO vinculada a la difusión de la normativa nacional, incorporando además contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento, así como transmisiones especiales de relevancia social, cultural y deportiva.

El lunes 8 de junio, a las 19 horas, en la Sala Felisberto Hernández, se realizó el acto oficial de presentación de la nueva Pantalla IMPO. La actividad contó con las palabras del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía y el director general de IMPO, Miguel Lorenzoni Herrera, quienes destacaron la importancia de esta renovación tecnológica para continuar fortaleciendo el acceso de la ciudadanía a contenidos de interés público.