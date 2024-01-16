Premiación del concurso «Uruguay en foco»

IMPO participó en la ceremonia de premiación del concurso fotográfico “Uruguay en foco: destinos y experiencias sin barreras”, organizada por el Nodo de Turismo Accesible de la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay.

La actividad contó con la participación de autoridades del Ministerio de Turismo, IMPO, Nodo de Turismo Accesible y la Red de Empresas Inclusivas del Uruguay.

En el marco de esta iniciativa, IMPO colaboró con la impresión de los materiales de difusión y de las fotografías seleccionadas, integró el jurado del concurso y editó un librillo con las imágenes premiadas, que fue entregado a los ganadores.

A través de este apoyo, IMPO reafirma su compromiso con la promoción de la accesibilidad, la inclusión y el acceso a la información y la cultura.