Lanzamiento de la Fan Fest Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IM) junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), realizaron este martes 9 de junio en el Espacio Modelo, el lanzamiento oficial del Fan Fest Montevideo, una fiesta de la convivencia, gratuita e inclusiva, diseñada para encontrarnos y disfrutar en comunidad los partidos de la selección uruguaya.

La propuesta se llevará adelante en dos sedes simultaneas: la primera en la Pantalla IMPO, ubicada en el centro del Centro de Montevideo, frente a la explanada municipal; la segunda, en el mismo Espacio Modelo, en el que se dispondrá de una pantalla gigante para la emisión de los partidos.

En la oportunidad del lanzamiento hicieron uso de la palabra el Director General de IMPO, Miguel Lorenzoni, el Presidente de la AUF, Ignacio Alonso y el Intendente de Montevideo, Mario Bergara.