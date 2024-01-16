La Celeste en Pantalla IMPO

Pantalla IMPO emite, en vivo y en directo, los partidos de la fase de grupos de la Selección Uruguaya de Fútbol en la Copa Mundial FIFA 2026.

En el corazón de la ciudad de Montevideo, frente a la sede de IMPO, en 18 de Julio y Ejido, los ciudadanos podrán disfrutar de la competencia más importante del fútbol, la Copa Mundial FIFA 2026, en el marco de la Fan Fest Montevideo, organizada por la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En el quinto mundial consecutivo de la selección uruguaya, la celeste va con ímpetus renovados por el sueño de ser Campeones del Mundo.

Uruguay – Arabia Saudita. Lunes 15 de Junio, 19 horas. Desde el Hard Rock Stadium de Miami.

Uruguay – Cabo Verde. Domingo 21 de Junio, 19 horas. Desde el Hard Rock Stadium de Miami.

Uruguay – España. Viernes 26 de Junio, 21 horas. Desde el Estadio Akron de Guadalajara

De esta manera, IMPO, Centro de Información Oficial, la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol brindan un servicio público de primer orden a la población. Y aporta para hacer realidad el derecho humano a la comunicación, la información y la cultura.