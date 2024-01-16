IMPO donó su histórica Pantalla

IMPO formalizó la donación de su histórica pantalla

IMPO donó al SODRE y al SECAN la histórica Pantalla IMPO ubicada sobre la avenida 18 de Julio, en el marco de su proceso de renovación tecnológica.

La ceremonia contó con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el presidente del Consejo Directivo del SODRE, Luis Pérez Aquino; la presidenta del SECAN y directora de Canal 5, Erika Hoffmann; y el director general de IMPO, Miguel Lorenzoni Herrera.

Esta instancia representa un nuevo paso en el fortalecimiento de los vínculos de cooperación entre organismos públicos, promoviendo la articulación institucional y el desarrollo de proyectos de interés común.

La ceremonia tuvo lugar el miércoles 3 de junio de 2026 en la Sala Alba Roballo del Ministerio de Educación y Cultura y contó con la asistencai de autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Educación y Cultura, el SODRE, SECAN e IMPO.