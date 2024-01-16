IMPO firma convenio con INDDHH

IMPO invita a participar de la firma de un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que se realizará el miércoles 22 de abril a las 14:30 horas en la sede de la institución, ubicada en Bulevar Artigas 1532.

El acuerdo tiene como objetivo el mantenimiento del servicio de la Base de Datos Institucional desarrollada por IMPO, una herramienta clave para la gestión, actualización y acceso a la normativa vinculada a la INDDHH e información institucional.

La actividad contará con la participación de autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la subsecretaria Gabriela Verde y el director general Carlos Varela Ubal.

Asimismo, firmarán el acuerdo el director general de IMPO, Lic. Miguel Lorenzoni Herrera y la presidenta del Consejo Directivo de la INDDHH, Mariana Mota.

Base de Datos Institucional de INDDHH