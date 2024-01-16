IMPO participa en la inauguración de la VII ExpoInclusión

IMPO participó el jueves 9 de abril, en la inauguración de la VII ExpoInclusión y V Congreso “Discapacidad y Empresas: por el camino de la inclusión”. Una jornada en la que se busca reflexionar, aprender y avanzar hacia entornos laborales más inclusivos.

En la oportunidad, el Director General de IMPO, Lic. Miguel Lorenzoni, integrante del Comité Asesor del Nodo de Turismo Accesible Uruguay e integrante del Comité de Dirección de la Red de Empresas Inclusivas Uruguay, participa del panel: “Acceso a la información como derecho: claves para la inclusión laboral”. Y el Secretario General, Lucas Rodríguez, modera la mesa: “Estrategias para la inclusión laboral”.

Además, IMPO participa con un stand físico y virtual, brindando información sobre la normativa nacional vigente.

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