IMPO firmó convenio con INDDHH

IMPO firmó un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para el mantenimiento de su Base de Datos Institucional, una herramienta clave para la gestión, actualización y acceso a normativa e información institucional.

El acuerdo fue suscrito por el director general de IMPO, Lic. Miguel Lorenzoni Herrera, y la presidenta del Consejo Directivo de la INDDHH, Mariana Mota.

La instancia contó con la presencia de autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la subsecretaria Gabriela Verde; y el director general Carlos Varela Ubal.

Base de Datos Institucional de INDDHH