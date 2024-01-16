IMPO y RAE

El Director General de IMPO Lic. Miguel Lorenzoni Herrera participará en el “X Congreso Internacional de la Lengua Española” organizado por la Real Academia Española. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Arequipa, Perú, entre el 13 y el 17 de octubre.

Los Congresos Internacionales de la Lengua Española (CILE) constituyen foros universales de reflexión sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. Se celebran con periodicidad trienal en los países de la comunidad hispanohablante.

En esta oportunidad el director de IMPO expondrá junto a otros participantes en el panel dedicado a abordad “La inteligencia artificial al servicio del lenguaje claro y la comunicación accesible”, en donde destacará el trabajo que viene desarrollando IMPO desde 2011 con el programa Lenguaje Ciudadano, que busca acercar la normativa a la ciudadanía usando el lenguaje coloquial.

Mas información: https://congresodelalenguaarequipa.pe/

Transmisión en vivo desde: https://congresodelalenguaarequipa.pe/en-directo/

Programa Lenguaje Ciudadano: https://www.impo.com.uy/lenguajeciudadano/