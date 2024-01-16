Sorteo en redes IMPO

Bases de Sorteo

IMPO | Centro de Información Oficial a través de la red social, realizará un sorteo de 30 vasos tumbler con temática uruguaya.

El sorteo tiene el objetivo de premiar a los seguidores de @impouy en Instagram.

Participantes

No podrán participar del concurso funcionarios de IMPO, ni familiares de los mismos, dentro del cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad.

Podrán participar en el concurso, personas físicas que al momento del sorteo sean mayores de 18 años. La participación es de carácter nacional y sin obligación de compra.

Los interesados, podrán participar a través de Instagram todas las veces que quieran.

Condiciones

Para participar del sorteo se deberá seguir la cuenta @impouy en Instagram tendrán que comentar etiquetando a dos personas.

Fecha de sorteo: 23 de junio al 26 de junio 17:00 hs.

Sorteo

El sorteo se realizará el viernes 26 de junio 17:30 hs., entre todas las personas que cumplan las condiciones detalladas en los numerales 1 y 2. Los favorecidos resultarán de forma automática y aleatoria por un sistema informático.

La Base de Datos a ser utilizada en el sorteo que formará parte de la presente promoción estará integrada por todas las personas que se hayan registrado y los datos personales ingresados serán tratados con el grado de protección adecuado, de conformidad a la Ley N° 18.331 Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.

Premiación

Los ganadores serán publicados en la cuenta de Instagram de IMPO y contactados según corresponde por mensaje privado, deberán brindar sus CI, teléfonos y fechas de nacimiento, a fin de coordinar la entrega del premio. Tendrá 72 horas para comunicarse con el organismo, en el caso de no hacerlo, se entregará a uno de los 10 suplentes sorteados.

El premio será otorgado hasta 30 días después de realizado el Sorteo en la Sede Central de IMPO, 18 de Julio 1373 (previa coordinación de fecha y hora de entrega), o en las Agencias de IMPO en el interior del país. En el caso de que el ganador viva un Departamento donde no se encuentre la Sede Central de IMPO o una Agencia de IMPO, se podrá coordinar otra forma de entrega del premio, la cual estará a cargo de IMPO.

En el momento de la entrega IMPO podrá realizar un registro fotográfico y /o video, con los ganadores, con el único objetivo de ser publicado en las redes sociales de IMPO.

El simple hecho de participar en esta promoción implica el conocimiento, consentimiento y aceptación de todas las condiciones contenidas en las presentes bases, como así también la aceptación de las modificaciones que pudiera realizar IMPO, sobre cualquier cuestión no previstas en ellas, por causas ajenas y de fuerza mayor no imputables al organizador, supuestos en los cuales los participantes, no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna.