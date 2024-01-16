1. Completar Escribir un correo a procesamiento@impo.com.uy

y detallar la siguiente información: Nombre RUT o cédula Dirección/Cel. Red de Cobranza Cantidad de días Datos Factura Nombre de la empresa o persona que solicita la publicación.

de la empresa o persona que solicita la publicación. Número de RUT o de cédula de identidad.

o de cédula de identidad. Dirección y número de celular.

de celular. Señalar en cuál red de cobranza (RedPagos o Abitab) se realizará el pago.

(RedPagos o Abitab) se realizará el pago. Indicar la cantidad de días que se debe publicar el aviso en el Diario Oficial.

que se debe publicar el aviso en el Diario Oficial. Datos para la factura, en caso de que no se correspondan con los anteriores.

2. Adjuntar Texto del aviso Cotización previa Archivo pdf con el texto del aviso.

Cotización previa, en caso de haberla solicitado.

4. Pagar Desde procesamiento@impo.com.uy se enviará el ticket de pago, el que podrá abonarse únicamente en la red de cobranza indicada.