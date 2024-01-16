Publica en el Diario Oficial de manera fácil, envía el aviso por correo a procesamiento@impo.com.uy
1. Completar
Escribir un correo a procesamiento@impo.com.uy
y detallar la siguiente información:
- Nombre de la empresa o persona que solicita la publicación.
- Número de RUT o de cédula de identidad.
- Dirección y número de celular.
- Señalar en cuál red de cobranza (RedPagos o Abitab) se realizará el pago.
- Indicar la cantidad de días que se debe publicar el aviso en el Diario Oficial.
- Datos para la factura, en caso de que no se correspondan con los anteriores.
2. Adjuntar
Archivo pdf con el texto del aviso.
Cotización previa, en caso de haberla solicitado.
3. Enviar
4. Pagar
Desde procesamiento@impo.com.uy se enviará el ticket de pago, el que podrá abonarse únicamente en la red de cobranza indicada.
Publicado
Una vez realizado el pago, el usuario recibirá un mail de IMPO, con el número del aviso y la fecha en que el mismo será publicado en el Diario Oficial.