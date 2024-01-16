En mayo, Pantalla IMPO cumple 15 años y se renueva

Desde este jueves 21 de mayo y hasta el miércoles 27 de mayo, Pantalla IMPO dejará de emitir su programación habitual. Se realizarán obras asociadas al cambio de pantalla, ya que se desmonta la actual para instalar una de mejor calidad de emisión y mejores prestaciones.

A partir de mayo Pantalla IMPO pasará a tener mejor resolución de imagen y nuevo sistema de audio que permitirá una mejor recepción por parte de los transeúntes y de los ciudadanos que participan de los eventos culturales y deportivos que se realizan en la misma.

A la mejor calidad de emisión se suma en una renovada programación.

De esta manera IMPO, Centro de Información Oficial, aporta al ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos a la información, a la comunicación y a la cultura.

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