DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES – IMPO
LICITACIÓN ABREVIADA N° 01 2021
OBJETO: IMPRESIÓN Y CONFECCIÓN DE RECETARIOS (VERDES, CELESTES, NARANJAS Y AMARILLOS) PARA LA PRESCRIPCIÓN DE PSICOFÁRMACOS Y ESTUPEFACIENTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.
ACTO DE APERTURA: Miércoles 15 de Setiembre de 2021, hora 13:00, según Pliego Particular.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DEPÓSITO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Miércoles 15 de Setiembre de 2021, hora 12:00, según Pliego Particular.
Descargar Pliegos:
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 01 21 (pdf)