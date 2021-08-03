Licitación Abreviada
Nº 01/2021

DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES – IMPO

LICITACIÓN ABREVIADA N° 01 2021

OBJETO: IMPRESIÓN Y CONFECCIÓN DE RECETARIOS (VERDES, CELESTES, NARANJAS Y AMARILLOS) PARA LA PRESCRIPCIÓN DE PSICOFÁRMACOS Y ESTUPEFACIENTES Y SERVICIOS ASOCIADOS, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.

ACTO DE APERTURA: Miércoles 15 de Setiembre de 2021, hora 13:00, según Pliego Particular.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DEPÓSITO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Miércoles 15 de Setiembre de 2021, hora 12:00, según Pliego Particular.

 

Descargar Pliegos:

AVISO Licitación Abreviada 01 21 (pdf)

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 01 21 (pdf)

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