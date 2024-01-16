IMPO firma convenio con Intendencia de Lavalleja

IMPO, Centro de Información Oficial, invita a participar de la firma del convenio con la Intendencia Departamental de Lavalleja para la creación del Digesto Departamental Digital.

En la ocasión estarán presentes el Intendente del Departamento de Lavalleja, Dr. Daniel Ximénez, la secretaria general de la Intendencia, Dra. Arianna Bentos, el Director de la Dirección General Jurídico Notarial de la Intendencia, Dr. Ramiro Prieto, el Presidente de la Junta Departamental, Mauro Álvarez, la responsable de la División de Fortalecimiento Institucional de la OPP, Ec. Mag. Verónica Leiza, y el Director General de IMPO, Lic. Miguel Lorenzoni Herrera.

Esta herramienta proporcionará tanto a la ciudadanía como a la propia administración departamental un sistema normativo unificado, claro, actualizado y accesible en línea.

El trabajo será financiado a través del Programa Fondo Para el Desarrollo del Interior (FDI) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Lunes 24 de noviembre, 11:30 horas

Intendencia de Lavalleja, José Batlle y Ordóñez 546, Ciudad de Minas.