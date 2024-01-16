El Director General de IMPO, Lic. Miguel Lorenzoni Herrera estuvo presente en el lanzamiento, realizado este viernes 21 de noviembre, de la edición 2026 de las Becas Butiá, que se llevó a cabo en la Escuela Técnica – UTU de Vista Linda, Municipio 18 de Mayo, departamento de Canelones.

Las Becas Butiá es una respuesta interinstitucional a la necesidad de asegurar el derecho a la educación y la continuidad y protección de las trayectorias educativa. La iniciativa es promovida por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Banco de Previsión Social (BPS), CEIBAL, Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

El evento contó con la presencia del Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi, del Ministro de Educación y Cultura, Prof. José Carlos Mahía, del Director Nacional de Educación, Prof. Gabriel Quirici, y el Presidente de la ANEP, Mtro. Pablo Caggiani.