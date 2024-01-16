El Director General de IMPO, Lic. Miguel Lorenzoni Herrera, participó este lunes 17 de noviembre, de la inauguración de la nueva sede del Instituto Tecnológico Regional del Este de la UTEC en Minas, Lavalleja.

La nueva sede del ITR se ubica en la antigua terminal de ómnibus de la ciudad de Minas, Lavalleja. El desarrollo edilicio incluye más de 2000 m2 que se distribuyen entre aulas, salas de reuniones, laboratorios, oficina, sala de lactancia, áreas verdes y estacionamientos.

En la instancia participó el presidente de la República, Yamandú Orsi, la vicepresidenta, Carolina Cosse,el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, la subsecretaria del MEC, Gabriela Verde, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, el Intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, la rectora de la UTEC, Valeria Larnaudie y el director de la UTEC, Ezequiel Alemán.