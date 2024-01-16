La Ley en tu lenguaje Programa Lenguaje Ciudadano Una forma fácil y práctica de comprender las leyes.

(Actualizado: octubre, 2025)

GUÍA NORMATIVA:

Ley N° 20.375 de 24/09/2024

¿Sabías que…

por ley se dispuso la creación de una canasta higiénica menstrual?

Se trata de una ayuda económica para todas las personas que menstrúan y sean beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), destinada a la compra de los productos necesarios para su higiene menstrual.

¿Qué organismo está a cargo de esta prestación económica?

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) es el organismo competente que estará a cargo del pago de la canasta higiénica menstrual.

¿En qué consistirá la ayuda económica?

En una suma de dinero mensual que el MIDES transferirá a la Tarjeta Uruguay Social.

¿Cómo se fija el monto a pagar?

El monto será fijado por el Poder Ejecutivo, asegurando que sea suficiente para cubrir las necesidades de higiene menstrual de las personas beneficiarias.

¿Qué característica tiene este beneficio económico?

Únicamente puede ser utilizado para comprar productos de higiene menstrual.

2.14.0.0

2.14.0.0