La Ley en tu lenguaje Programa Lenguaje Ciudadano

(Actualizado: octubre, 2025)

GUÍA NORMATIVA:

Ley N° 20.374 de 24/09/2024

¿Sabías que…

el acceso al diagnóstico y tratamiento de la endometriosis está regulado por ley?

La ley busca asegurar que todas las personas puedan acceder al diagnóstico y al tratamiento completo o integral de la endometriosis, una enfermedad que puede afectar de forma significativa la calidad de vida de quienes la padecen.

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad, que se caracteriza por la presencia de un tejido parecido al que recubre el interior del útero (endometrio) fuera del mismo.

Es una enfermedad crónica (se prolonga en el tiempo), inflamatoria y que afecta a las personas en su salud general.

¿Por qué se categoriza a la endometriosis como una enfermedad crónica?

La ley declara a la endometriosis como enfermedad crónica, ya que puede afectar, de forma total o parcial, la autonomía de las personas y su calidad de vida física, emocional y mental.

¿Cuándo es el Día Mundial de la Endometriosis?

El día 14 de marzo de cada año es el Día Mundial de la Endometriosis y la ley lo reconoce con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad, sensibilizar a la población sobre sus síntomas y consecuencias.Asimismo, tiene como fin impulsar la investigación y mejorar la atención de las personas que la padecen.

¿Qué acciones debe tomar el Ministerio de Salud Pública con relación a esta enfermedad?

Al Ministerio de Salud Pública le corresponde:

Impulsar la investigación sobre la endometriosis para conocer más esta enfermedad, contar con mejor información y desarrollar técnicas de diagnóstico y tratamiento.

Capacitar al personal de la salud para la atención integral de los pacientes con endometriosis.

Recopilar datos estadísticos sobre personas con endometriosis y enfermedades derivadas, de acuerdo con la información disponible (por ejemplo, historias clínicas electrónicas), preservando la identidad de los pacientes.

Llevar a cabo, en el mes de marzo de cada año, una campaña nacional para informar y concientizar sobre la endometriosis con el objetivo de que más personas puedan detectarla a tiempo y recibir los cuidados adecuados.

Crear guías o protocolos para la atención de pacientes con endometriosis que incluyan a todo el personal de salud.

¿Qué establece la ley sobre el tratamiento de esta enfermedad?

El Poder Ejecutivo deberá evaluar la incorporación al Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) –prestaciones a brindar a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud- las prestaciones necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, previa realización de los estudios técnicos correspondientes.

¿Qué dispone la ley sobre las condiciones laborales de las personas con endometriosis?

Los empleadores podrán establecer, a solicitud de las personas trabajadoras diagnosticadas con endometriosis y por recomendación de su médico, medidas de flexibilización laboral, por ejemplo, el teletrabajo, cambio de tareas u otras adaptaciones razonables considerando la situación del trabajador.

