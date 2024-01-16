Licitación Abreviada Nº 01/2026

DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES – IMPO

LICITACIÓN ABREVIADA N° 01 2026  

OBJETO: Suministro, instalación y mantenimiento de pantalla para vía pública – Display de LEDs Exterior de alta calidad.

ACTO DE APERTURA: Miércoles 11 de febrero de 2026, hora 13:00, según Pliego Particular.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DEPÓSITO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Miércoles 11 de febrero de 2026, hora 12:00, según Pliego Particular.

 

Descargar Pliegos:

AVISO LICITACIÓN ABREVIADA N° 01 2026

PLIEGO GENERAL LICITACIÓN ABREVIADA 01-26

PLIEGO PARTICULAR LICITACIÓN ABREVIADA 01-26

Volver arriba