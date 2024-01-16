Licitación Abreviada Nº 01/2026

DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES – IMPO
LICITACIÓN ABREVIADA N° 01 2026
OBJETO: Suministro, instalación y mantenimiento de pantalla para vía pública – Display de LEDs Exterior de alta calidad.
ACTO DE APERTURA: Miércoles 11 de febrero de 2026, hora 13:00, según Pliego Particular.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DEPÓSITO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Miércoles 11 de febrero de 2026, hora 12:00, según Pliego Particular.
Descargar Pliegos:
AVISO LICITACIÓN ABREVIADA N° 01 2026
PLIEGO GENERAL LICITACIÓN ABREVIADA 01-26